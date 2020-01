Boa Vista: Prisão Preventiva para padrasto suspeito de agressão sexual a enteada menor

27/01/2020 16:17 - Modificado em 27/01/2020 16:17

O Tribunal da Comarca da Boa Vista, aplicou a prisão preventiva ao homem, de 33 anos, detido na passada quinta-feira, 23, suspeito da prática de três crimes de agressão sexual de menor, na sua forma consumada, cometidos contra a sua enteada de 10 anos.

Segundo uma nota de imprensa da PJ, os crimes cometidos pelo indivíduo, natural do Concelho de São Salvador do Mundo, em Santiago, terão ocorrido no passado dia 10 de janeiro, no interior de uma residência no bairro da Boa Esperança (Barraca), onde a vítima de 10 anos reside.

A vítima, conforme consta, vivia com a mãe e o padrasto, o alegado agressor, que ter-se-à aproveitado da ausência da mãe para cometer os crimes.

Apresentado ao Tribunal para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, foi-lhe aplicado prisão preventiva.