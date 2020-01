Estrelas do Mar junta-se esta segunda-feira à folia

27/01/2020 01:02 - Modificado em 27/01/2020 01:03

O grupo carnavalesco Estrelas do Mar dá inicio aos ensaios esta segunda-feira, juntando-se assim aos outros quatro grupos oficiais que vão desfilar este ano no “Sambódromo” da Rua de Lisboa que arrancaram com os ensaios na semana passada.

Com o Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol a servir de palco dos ensaios, o grupo vai se juntar à folia carnavalesca que já há alguns dias domina a ilha de São Vicente. Conforme pôde apurar o NN, o grupo que este ano terá como enredo “Estrelas de nôs mar, tartaruga marinha”, vai levar para o asfalto da Rua de Lisboa, 14 alas e cerca de mil foliões.

O terceiro classificado do último carnaval não mostra pressas e ainda não divulgou a música oficial que está a cargo de Anísio/Jotacê, dupla que este ano domina as composições os grupos oficiais.

Sobre os outros grupos oficiais as preparações correm a bom e grande ritmo, tendo em vista a luta pelo título deste ano que promete ser muito renhida.

Os campeões em título, Cruzeiros do Norte, que este ano trás como enredo o tema “Tudo a Dois” vai levar para as ruas cerca de mil figurantes e a música “Um tôtxa dritim” também da autoria da dupla Anísio/Jotacê.

Os vice-campeões de 2019, Monte Sossego, que têm como tema este ano “Nôs Terra-mitos, contos e lendas” e a música “Fatxa, fatxa n’arena” da autoria de Constantino Cardoso, espera colocar nas ruas entre 1500 a 1700 foliões, ainda três carros alegóricos e um tripé.

O quarto classificado do ano passado, Flores do Mindelo, colocará nas ruas entre 600 a 800 figurantes, tem como enredo “A lenda de uma civilização mítica” que gira em torno do universo da civilização egípcia. O grupo leva este ano três carros alegóricos, vai ter como música “A lenda mítica”, da dupla Eugénio Moreno/Eric.

Por fim, o grupo Vindos do Oriente, que este ano regressa após a ausência em 2019, tem como enredo “Em busca da Pedra Filosofal” e vai ter como música “Sab ca ta due” da autoria da dupla Anísio/Jotacê. Cerca de mil foliões e três carros alegóricos são as expectativas do grupo para este ano de regresso.