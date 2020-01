Bubista poderá ser o próximo selecionador nacional de futebol

27/01/2020 00:21 - Modificado em 27/01/2020 00:21

Bubista, o antigo internacional cabo-verdiano e treinador do Batuque FC, é apontado como o homem que se segue a Rui Águas para orientar a seleção nacional nos compromissos de apuramento para CAN 2021 e Mundial de 2022.

Ainda sem nenhuma confirmação oficial por parte da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), sabe o NN que o treinador da equipa de Alto Miramar será o próximo selecionador nacional, caindo assim por terra outros nomes para assumir o cargo que ficou vago com a saída de Rui Águas do comando técnico.

Esta informação foi avançada ao nosso Online, por uma fonte próxima do treinador do Batuque FC, que frisou que o processo só ficou concluído recentemente, isto após várias negociações entre a direção da FCF e o técnico, que já vestiu as cores da nossa seleção como jogador, tendo em conta a formação da restante equipa técnica.

O certo é que a oficialização poderá acontecer a qualquer momento e sabe este Online que Dady, outro antigo internacional cabo-verdiano e que se encontra ao serviço da Oásis Atlântico da ilha do Sal, integrará a equipa técnica, juntamente com Varela.

No entanto, confrontado, após o embate entre a Académica e o Batuque FC, se esse poderia ter sido o seu último encontro como treinador dos axadrezados, o técnico não confirmou nem desmentiu tal facto, adiantando que até ao momento não sabe nada de concreto.