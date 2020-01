Nulo entre Académica e Batuque FC deixa Mindelense sozinho na liderança do Regional

27/01/2020 00:08 - Modificado em 27/01/2020 00:08

A Académica e o Batuque FC, em clássico na sétima e última jornada da primeira volta do Campeonato Regional, empataram sem golos este domingo, o que deixa o CS Mindelense na liderança isolada da prova.

As duas formações chegaram a este jogo com os mesmos onze pontos, menos dois do que o Mindelense que no sábado tinha vencido o Farense por 1-3.

Ambas as equipas entraram neste jogo pressionados a vencer para poderem assumir de forma isolada a liderança da prova, mas não passaram do nulo, muito por culpa do desacerto ofensivo.

Apesar de uma primeira parte muito equilibrada, o Batuque FC teve as melhores oportunidades de golo. O primeiro e mais flagrante aconteceu aos 39 minutos de jogo quando Balakov e Gito colocaram à prova o guardião Bruno BH, que na mesma jogada teve de aplicar-se duas vezes, para impedir o golo dos axadrezados.

Já em cima dos 45 minutos, foi a vez do avançado Toy de Salamansa estar muito perto do golo, depois de um potente remate de pé esquerdo a meia volta, com a bola a passar a escassos centímetros do poste direito da baliza à guarda de Bruno BH.

Já no segundo tempo o jogo mudou de rumo e foram da Académica as melhores situações de golo, quase todas criadas por Rambé, que foi o jogador mais inconformado com o resultado. Aos 49 minutos deu bom seguimento a uma jogada ofensiva da sua equipa, mas viu o seu remate passar perto da trave da baliza de Ken. Aos 73 minutos, o mesmo Rambé, servido da direita por Zazu, desferiu um golpe de cabeça com a bola a embater na trave da baliza da equipa de Alto Miramar.

Porém, a oportunidade mais clara de golo surgiu já em cima dos 90 minutos de jogo e para a “Micá”, numa jogada em que Ken do Batuque quase comprometia a sua equipa, isto depois de uma saída extemporânea da baliza e, numa tentativa de aliviar a bola rematou contra o atacante Cavera da “Micá”, seguindo a bola para a baliza deserta do Batuque FC, com esta a ser aliviada já em cima da linha de golo, num corte soberbo do defesa central Fache.

Face a este empate a primeira volta do campeonato regional sanvicentino termina com o Mindelense na liderança. A primeira vez neste regional.

No que toca à partida que fechou a última jornada desta primeira volta, o Derby conseguiu a sua primeira vitória na competição, ao vencer o Falcões do Norte, em jogo de aflitos, por 2-1. Esta vitória chega após uma sequência de mais de 15 jogos consecutivos sem vencer para os Dragões da Praça Estrela.

Resultados completos da sétima jornada:

Salamansa 2-2 Castilho

Farense 1-3 Mindelense

Académica 0-0 Batuque FC

Falcões do Norte 1-2 Derby

Com os resultados verificados nesta jornada, o CS Mindelense assume a liderança isolada da prova com 13 pontos, seguido pelo Salamansa, Batuque e Académica todos com 12 pontos e pelo Castilho com 11 pontos. Mais abaixo na tabela classificativa estão Farense com 6 pontos, seguido pelo Derby com 5 e na última posição surge o Falcões com 3 pontos.