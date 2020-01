CS Mindelense vence Farense e sobe à liderança do regional

O CS Mindelense ascendeu, provisoriamente, este sábado, 25, à liderança do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente ao vencer o Farense por 3-1. Os “Leões” aproveitaram o empate a duas bolas entre o Salamansa e o Castilho para subirem ao primeiro lugar.

Numa tarde em que a chuva visitou o Municipal Adérito Sena, os “Leões da Rua de Praia” aproveitaram a escorregadela do Salamansa e passaram a liderar a prova, mesmo que à condição.

Depois do empate a dois golos entre o Salamansa (Nunin e Nené) e o Castilho (Spidim, 2 golos), no arranque desta última jornada da primeira volta, o Mindelense aproveitou e venceu o Farense por 3-1, subindo assim ao primeiro posto.

Os Leões adiantaram-se no marcador logo nos primeiros minutos de jogo, por intermédio de Ailton. No segundo tempo o Farense chegou à igualdade através de Dénis. Os comandados de Rui Leite não cederam ao golo sofrido e apareceu Larry que com um bis colocou o Mindelense na liderança do campeonato, mesmo que à condição.

O Mindelense lidera com 13 pontos, seguido pelo Salamansa com 12, Batuque 11 (-1 jogo) Académica 11 (-1 jogo) e Castilho 11. Mais abaixo na tabela classifica surgem o Farense com 6, Falcões (-1 jogo) 3 e Derby (1- jogo) com 2 pontos.Já neste domingo, 26, a jornada continua com o jogo grande entre Batuque x Académica. Já o Derby x Falcões fecha, às 16 horas, a primeira volta do regional sanvicentino.