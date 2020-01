Andebol/CAN 2020: Cabo Verde vence Marrocos e consegue quinto lugar histórico

25/01/2020 23:55 - Modificado em 25/01/2020 23:55

A seleção cabo-verdiana de andebol sénior masculina, deu este sábado, mais uma vez a prova do sucesso que tem sido a sua primeira participação no Campeonato Africano de Andebol, ao vencer Marrocos por 37-28, garantindo o quinto lugar na competição que se realiza na Tunísia.

Depois de na sexta-feira o combinado nacional ter vencido o RD Congo, o que lhe garantiu o passaporte para o Mundial do Egipto de 2021, este sábado, a seleção cabo-verdiana consegiu nova façanha ao vencer a poderosa seleção marroquina pela diferença de 9 golos, assegurando o quinto lugar da prova.

Com tudo selado na vitória sobre o RD Congo, que abriu as portas do Mundial do Egipto, a seleção nacional entrou em campo frente ao Marrocos sem pressão e não teve muitas dificuldades em levar de vencida a seleção magrebina.

Cabo Verde desde cedo deu mostras da sua superioridade e chegou ao intervalo a vencer por 18-13. A superioridade cabo-verdiana ficou evidenciada no segundo período com o parcial de 19-15. Um resultado honroso para a nossa seleção que fecha assim a sua prestação nesta prova, como a quinta melhor seleção africana da modalidade. Um feito histórico que abre as portas do Mundial para Cabo Verde, que estará assim na maior montra do andebol mundial e com possibilidades de novos voos.