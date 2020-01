Trabalhadores do Instituo Nacional de Meteorologia e Geofísica avançam para greve de dois dias

25/01/2020 23:42 - Modificado em 25/01/2020 23:42

Os trabalhadores do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) vão avançar para uma greve nacional entre os dias 28 e 30 de Janeiro, avançou hoje a presidente do SINDCAP.

Depois da entrega do pré-aviso de greve prevista para os dias 28 a 30 de Janeiro, conforme avançou em Mindelo a direção do SINTAP, desta feita, Maria de Brito Monteiro, presidente do Sindicato dos Transportes Comunicações e Administração Pública (SINTCAP), avançou que os trabalhadores vão mesmo para a greve, isto depois do derradeiro encontro com a direção do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica.

“Não toma nenhuma atitude para resolver as questões e tem-se revelado de muita má-fé, incapacidade e insensibilidade de lidar com problemas laborais” sustentou a líder deste sindicato. Com isso frisa que a greve terá inicio às 7:30 da manhã do dia 28 e termina às 00:00 do dia 30. De realçar que são cerca de uma centena de trabalhadores distribuídos por todo o país que reivindicam a atualização do PCCS congelado há 10 anos e o pagamento dos subsídios de produtividade referente aos dois últimos anos.