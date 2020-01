Olavo Correia: “Temos razões suficientes para acreditarmos em São Vicente e no futuro desta ilha”

25/01/2020 23:17 - Modificado em 25/01/2020 23:17

O Vice-primeiro ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, garantiu hoje em Mindelo que proximidade e parceria são essenciais para a dinâmica de crescimento e desenvolvimento de São Vicente, e acredita que os próximos três anos vão se decisivos para São Vicente.

Olavo Correia fez estas afirmações na sequência de visitas efetuadas este sábado a quatro empresas em Mindelo, assegurando que o diálogo com os empresários ajuda a atuar com rapidez e criar um clima de confiança.

“Estamos todos engajados e comprometidos com São Vicente. Queremos resolver os problemas para que as coisas possam ir sendo resolvidas, com projetos concretos de investimentos, levando a criação de empregos, geração de rendimento e melhoria da qualidade de vida das pessoas em todas as ilhas de Cabo Verde.

“Em São Vicente penso que neste momento as coisas estão a acontecer e vão acontecer ainda com mais caudal” frisou o ministro. Para isso enalteceu que proximidade e parceria ajudarão a alavancar o país e a ilha, acelerando esta dinâmica de crescimento e desenvolvimento de São Vicente. “Temos razões suficientes para acreditarmos em São Vicente e no futuro desta ilha. Queremos colocar São Vicente num patamar de ilha desenvolvida e ilha liderante no processo de desenvolvimento de Cabo Verde” concluiu Olavo Correia.