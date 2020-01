PAICV e UCID acusam Governo de nada fazer para alavancar economia de São Vicente

Na sessão parlamentar de hoje, o PAICV e a UCID, partidos da oposição, acusaram o MpD (poder), de não estar a dar à ilha de São Vicente a devida atenção no sentido de alavancar a economia e o desenvolvimento local. O MpD refutou estas acusações afirmando que São Vicente está com uma nova dinâmica.

O mote foi dado pelos deputados do Partido Africano para Independência de Cabo Verde (PAICV), o maior partido da oposição, na pessoa de João do Carmo, que acusa o Governo de nada ter feito para o desenvolvimento da ilha e de deixar tudo para 2020.

Já a UCID terceira força política do país, na voz do seu presidente António Monteiro, deu azo ao descontentamento despoletado pelos deputados do PAICV, referindo que a ilha precisa de mais atenção a nível da economia.

No entanto, acusações que no entender do ministro das Finanças, Olavo Correia, não têm fundamento, salientando que a ilha tem um conceito diferenciado de desenvolvimento, que vai desde a economia marítima, turismo, cidade de eventos e tecnologias. O mesmo defende que estas condições farão com que São Vicente lidere a “dinâmica de desenvolvimento” do país.