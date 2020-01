Reposta a normalidade na rede de Internet: CVT continua a monitorizar

24/01/2020 02:10 - Modificado em 24/01/2020 02:11

A normalização na rede de Internet aconteceu por volta das 14h e 30m, quase 24 horas depois da instabilidade na rede que deixou o país limitado no acesso à internet. Em comunicado, a CVTelecom anunciou o regresso a normalidade referindo que apesar da degradação verificada na rede ser “totalmente alheia a sua vontade” solicita a compreensão dos seus clientes e garante que vai continuar a monitorizar a situação.

De acordo com o PCA da CVTelecom, José Luís Livramento, problemas técnicos na empresa provedora de internet à CVT terão estado na origem da degradação do serviço de internet em todo o território nacional. Segundo aquele responsável, a TATA sofreu no passado dia 16 um corte no cabo que fazia a ligação entre Londres e Lisboa o que a obrigou a utilizar a ligação Lisboa – Madrid para fornecer o sinal. No entanto, também nessa ligação surgiram problemas o que causou a falha de internet em Cabo Verde.

“Por azar, o TATA teve um corte nesse trajecto Lisboa-Madrid e deixou de ter acesso à internet a partir de Lisboa”, disse José Luís Livramento, para quem a TATA poderia fornecer o serviço através da ligação ao sul de África, mas nesse circuito também existem dois cabos cortados.

“Perante isso, não ficámos só nessa dependência. Tentámos resolver através de outras vias e estamos a contar com a Altice para nos dar cerca de 10 gigas de capacidade para repormos o serviço”, reforçou.