Boa Vista: PJ detém padrasto suspeito de agressão sexual a enteada menor

24/01/2020 01:45 - Modificado em 24/01/2020 01:45

A Polícia Judiciária informou que deteve esta quinta-feira, fora de flagrante delito, no Bairro da Boa Esperança, ilha da Boa Vista, um indivíduo do sexo masculino, de 33 anos, suspeito da prática de três crimes de agressão sexual de menor na sua forma consumada.

Conforme a PJ, o indivíduo que é natural da ilha de Santiago, cometou os crimes no passado dia 10 de Janeiro, no interior de uma residência no bairro da Boa Esperança (Barraca), onde a vítima, uma criança de 10 anos, vivia com a mãe e o padrasto, sendo este o alegado agressor. Os crimes segundo a mesma fonte terão sido cometidos quando o suspeito se aproveitou da ausência da mãe.

O detido será presente, esta sexta-feira, 24, às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.