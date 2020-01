Regional de S. Vicente regressa com jogo grande Académica Vs. Batuque

24/01/2020 01:27 - Modificado em 24/01/2020 01:27

Depois da paragem para a disputa da 1ª Eliminatória da Taça de São Vicente, o Campeonato Regional regressa este fim-de-semana para a disputa da sétima e última jornada da primeira volta. O destaque da jornada vai para o duelo entre Académica e Batuque FC, dois dos líderes do Regional, ambos com 11 pontos. O Salamansa que integra o trio da frente, joga no sábado frente ao Castilho.

Tanto a “Micá” como o Batuque FC chegam a este jogo moralizados com as vitórias conseguidas na Taça de São Vicente, ante o Salamansa e o Castilho, respetivamente. Desta feita, com a luta a centrar-se no Campeonato Regional, as duas equipas procuram regressar as vitórias pois na sexta jornada os ‘estudantes’ não foram além de um empate sem golos com o Derby, enquanto os axadrezados sofreram a primeira derrota da época com o Salamansa, por 1-0.

Para além de outras equipas, quem poderá retirar maior vantagem deste duelo é o Salamansa que com 11 pontos, abre a jornada no sábado, 25, ante o Castilho. Para que isso se materialize os homens da zona piscatória, comandados por Baessa, terão que vencer a formação do Castilho, que já deu provas esta época que é uma equipa com aspirações diferentes e que tem sido um osso duro de roer. Prova disto é a equipa comandada por Kiki Medina ter 10 pontos, menos um do que o seu adversário e estar longe dos lugares perigosos.

Dos outros encontros da jornada a nota para o embate entre o Farense que soma 6 pontos e o CS Mindelense com 10, que também procuram regressar as vitórias no regional, isto depois dos jogos para a Taça de São Vicente.

Para fechar esta primeira volta do regional, sobem ao tapete verde do estádio municipal Adérito Sena, o Falcões do Norte, penúltimo classificado com 3 pontos, e o Derby último com apenas dois pontos. Jogo importante para estas duas equipas que lutam para sair da zona perigosa, o mais rápido possível, sob pena de verem os adversários cada vez mais longe.

Jogos importantes em diversas frentes que podem ser cruciais para o desfecho do campeonato regional desta edição, embora ainda estejam em disputa muitos pontos.

Jogos e horários da sétima jornada:

Sábado: 14:00 Salamansa x Castilho e 16:00 Farense x Mindelense

Domingo: 14:00 Académica x Batuque e 16:00 Falcões x Derby