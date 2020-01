‘Bassana’ deixa comando técnico do Sporting Clube Farense

24/01/2020 01:13 - Modificado em 24/01/2020 01:13

O treinador Bassana deixou o comando técnico da equipa do Sporting Clube Farense de Fonte Filipe, após uma ligação de 9 anos, onde conseguiu uma subida de divisão e um segundo lugar no último Campeanto Regional de Futebol de São Vicente da 1ª Divisão.

Conforme pôde apurar o NN o técnico Bassana, obreiro da histórica subida à 1ª divisão em 2014/15 e do inédito segundo lugar do Campeonato Regional da época passada, pós termo à sua ligação com o clube que iniciou em 2010. Foi assim o fim do ciclo de quase uma década ao serviço do clube de Fonte Filipe, depois dos resultados menos conseguidos nesta época.

Bassana deixa o Farense na 6ª posição com 6 pontos, isto é, com 5 pontos de desvantagem para os líderes e mais 3 pontos da zona perigosa da tabela classificativa. Duas vitórias, 4 empates, 3 golos marcados e 10 sofridos é o registo da equipa até então o que levou o treinador a colocar o seu lugar à disposição.

Para já e segundo informações recolhidas por este Online, o clube de Fonte Filipe vai ser orientado por Kinha e Néne, até então adjuntos de Bassana.

O Sporting Clube Farense foi fundado no bairro de Fonte Filipe, a 18 de Setembro de 1983, e ascendeu à 1ª Divisão do regional de São Vicente pela primeira vez na história do clube, na época 2014/15.