CAN 2020/Andebol: Cabo Verde volta a perder e marca encontro com a RD do Congo

23/01/2020 16:01 - Modificado em 23/01/2020 16:01

A seleção cabo-verdiana de Andebol sénior masculina, voltou a escorregar no Campeonato Africano de Andebol que decorre na Tunísia, desta feita, frente à sua congénere de Marrocos, por 25-31. Depois desta derrota Cabo Verde marca encontro com a RD do Congo, terceiro classificado do Grupo 1.

Depois do desaire frente a Argélia na segunda-feira, 20, por 23-15, Cabo Verde não conseguiu ultrapassar ontem a poderosa seleção de Marrocos, acabando por sair derrotada pela diferença de seis golos.

A história deste jogo ficou praticamente contada ainda no primeiro tempo, quando o combinado nacional saiu para o intervalo a perder por 11-17. Uma diferença que Cabo Verde não pôde dar a volta no segundo tempo, isto apesar de ter terminado este período com um empate a 14 bolas.

Após este desaire os tubarões azuis, que ficaram em último lugar do Grupo 2, sem nenhum ponto vão medir forças com a RD do Congo terceiro classificado do Grupo 1. Cabo Verde que está a ter uma boa prestação nesta sua primeira participação de sempre na maior prova de seleções africanas, já encaixou três derrotas, uma na fase de grupos com Tunísia (33-21) e outras duas nesta segunda fase, primeiro com Argélia (23-25) e agora com Marrocos (25-31). Pelo meio a nossa seleção conta com duas vitórias conseguidas na fase de grupos ante aos Camarões (19-22) e Costa do Marfim (26-29).