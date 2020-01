PAICV não entende o porque do país estar a crescer cinco vezes mais e os salários e os cabo-verdianos não sentirem este crescimento

Foto: Inforpress

A líder do Partido Africano para Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, anunciou que não entende as políticas do MpD, partido que sustenta o Governo, quando diz que o país está a crescer cinco vezes mais, mas que os cabo-verdianos não sentem estas melhorias a todos os níveis.

As declarações da presidente do maior partido da oposição, na sessão plenária, surgem no âmbito das afirmações do Governo (MpD), que diz que o país está a crescer cinco vezes mais. Para Janira Almada o seu partido não consegue então entender o porque de as famílias não sentirem estas melhorias com este crescimento. “Não conseguimos entender o porque de o país estar a crescer cinco vezes mais e as famílias não têm mais rendimento e não vivem melhor. Os salários não aumentam. Não há garantia de habitação condigna para as famílias mais carenciadas. O mundo rural está abandonado, os agricultores e o sector das pescas.” enumerou a líder do PAICV, para quem os cabo-verdianos não têm tido o apoio do Governo.