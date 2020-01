Ulisses Correia e Silva garante, até 2021, subida do salário mínimo para 15 mil escudos

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou que o salário mínimo vai aumentar para 15 mil escudos até o final desta legislatura, em 2021.

A garantia foi dada, durante a segunda sessão plenária deste mês de Janeiro, onde assegurou que já há o compromisso “estratégico” com os sindicatos e as entidades patronais. “Vamos aumentar o salário de forma gradativa até atingirmos no final desta legislatura o valor de 15 mil escudos. Nisto sem prejuízo da salvaguarda dos equilíbrios macroeconómicos de competitividade do país” enalteceu.

De acordo com Ulisses Correia e Silva, o Governo já regularizou as dívidas das instituições do imposto único sobre o rendimento, além de ter implementado o subsídio do desemprego abrangendo 800 pessoas. Isto, segundo o mesmo, para dar resposta a dois princípios orientadores da política de rendimentos do Governo.

“Os cidadãos e as famílias devem dispor de um mínimo de rendimento necessários, com uma vida condigna e ao seu integral desenvolvimento em condições que respeitem a sua dignidade e os oriente, para autonomia, autossuficiência e a progressão social e económica” esclareceu. O primeiro-primeiro entende que Cabo Verde não deve seguir o caminho do assistencialismo, mas que as políticas de rendimento do país devem ser “claras e objetivas”.