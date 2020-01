Augusto Neves: “São Vicente tem hoje um movimento nunca visto”

23/01/2020 15:30 - Modificado em 23/01/2020 15:30

Esta quarta-feira, 22 de Janeiro, dia do Município de São Vicente, em comemorações dos 558 anos da descoberta da ilha, o presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, disse que estes momentos comemorativos têm para todos os sanvicentinos um significado “muito profundo”. Neves vinca ainda que a ilha está preparada para a regionalização.

Durante a sua intervenção na sessão solene que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal em celebração de mais um ano do município, presidido pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, o edil mindelense assegurou que a edilidade trabalha para aproximar a ação política ao serviço do bem comum o que inspira os decisores na tarefa de desenvolvimento em prol dos cidadãos.

Para Augusto Neves, urge agora o tempo do desenvolvimento regional e local, que está, segundo o mesmo, intimamente ligado aos princípios e objetivos em que a questão da descentralização de competências nas autarquias é o que se pretende instituir e consolidar.

“A descentralização, mesmo com uma implementação gradual, coloca aos municípios grandes desafios, constituindo uma forma de responder de forma eficaz as necessidades das populações. Mas também estamos cientes que a descentralização é um desafio a favor das populações e o município de São Vicente está preparado para cumprir o seu papel nesta tarefa em cumprimento e na procura de melhorar a condição de vida dos sanvicentinos” enalteceu.

Entretanto, garante que no momento que se discute a descentralização das competências, convém não esquecer que esta antiga aspiração dos municípios, ter sempre em linha de conta que a afirmação do poder local significa a “valorização das competências e dos recursos locais” desde logo a valorização dos seus recursos humanos.

Já numa alusão ao trabalho realizado pela edilidade ao longo deste mandato, Neves afirmou que a equipa camarária tem trabalhado para os cidadãos e é para eles que se tem dirigido os recursos públicos em obediência aos princípios de uma gestão “empenhada, responsável, rigorosa e transparente”.

“A ilha tem hoje um movimento nunca visto. O nosso enorme potencial está na nossa dedicação ao trabalho e na nossa seriedade e confiança nesta ilha. Senão vejamos: São Vicente é das ilhas com menor índice de pobreza absoluta; É das ilhas mais atrativas; Maior volume de negócio, com mais de 80% da exportação do país; É das ilhas com o maior PIB per capita; Com melhor índice de desenvolvimento humano e uma das ilhas com redução clara do desemprego, pese o aumento da população” vincou o autarca sanvicentino.

Neves realçou ainda a forte aposta na rede hoteleira que já está a nascer na ilha, e que ao seu ver esta vai ser a direção pretendida para o bem-estar e desenvolvimento da ilha.

Requalificação da Baía das Gatas, a construção do Data Center de Ribeira de Julião, construção e ampliação do Hospital Batista de Sousa, construção do centro de Terapia Ocupacional de Ribeira de Vinha, requalificação do Centro Nacional de Artesanato e Design, Projeto Cidade Segura, Terminal de Cruzeiros, Centro de Saúde de Monte Sossego, e Esquadra Policial de Monte Sossego são algumas das obras, que segundo o edil virão dar outra dinâmica a ilha.

Falando de habitações sociais, Augusto Neves, salientou o programa «IsdaCompoBô Casa» que nos últimos anos já apoio mais de 1.030 famílias. Também foram atribuídas, conforme o mesmo, 360 habitações sociais e ainda a construção de centenas de moradias nas zonas fora do centro da cidade.

Entre muitos outros projetos em carteira e em curso, o autarca realçou as asfaltagens que estão a ser feitas neste momento na Cidade e ainda calcetamentos em vários bairros da ilha. “A Câmara Municipal vai continuar com o trabalho árduo que tem vindo a desenvolver e espero que este dia seja de profunda reflexão e de confiança para todos os sanvicentinos, para que a gente siga trabalhando” concluiu Augusto Neves.