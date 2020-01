Aeroporto Internacional Cesária Évora será adaptado ainda este ano para receber voos internacionais noturnos

23/01/2020 15:22 - Modificado em 23/01/2020 15:22

Com vista a impulsionar o turismo na ilha de São Vicente, o Governo tem previsto ainda para 2020 dotar o Aeroporto Internacional Cesária Évora (AICE) de equipamentos para permitir voos noturnos e para melhorar as condições de segurança.

A garantia foi dada esta quarta-feira em Mindelo, pelo ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire, que avançou que ainda no decorrer deste ano AICE vai poder receber voos internacionais à noite.

De realçar que desde 22 de Dezembro de 2009, altura em que foi inaugurada esta infraestrutura em São Pedro, espera-se necessários melhoramentos, sobretudo em termos de equipamentos para permitir voos noturnos e para melhorar as condições de segurança e assim impulsionar o turismo da ilha.

Conforme o ministro, estas melhorias vêm servir para a unificação do mercado nacional, através de transportes inter-ilhas e internacionais para facilitar a circulação de pessoas e de mercadorias, como também na diversificação da oferta do turismo adequado a cada uma das ilhas de acordo com o seu potencial.

“São investimentos que terão impacto positivo na economia da ilha e no desenvolvimento social da ilha. Criam condições para haver ainda mais investimentos privados” vincou.

Localizado a 10 quilómetros da cidade do Mindelo, e com uma pista de 45 metros de largura, o AICE que foi construído para servir o desenvolvimento da ilha, assim como a região norte, incluindo as ilhas de Santo Antão e São Nicolau, tem capacidade para receber Boeing’s 757 e um terminal de passageiros com uma área de 11 mil metros quadrados.