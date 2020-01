Zé Luís na porta de saída do “Dragão”

23/01/2020 15:05 - Modificado em 23/01/2020 15:05

Parece estar à vista o fim da ligação do avançado internacional cabo-verdiano Zé Luís com o Futebol Clube do Porto, onde já não joga há precisamente um mês, pelo que a saída poderá ficar consumada ainda nesta janela de transferências de janeiro.

Devido a motivos clínicos, como avança o jornal A Bola, Zé Luís falhará o embate de hoje com o Vitória de Guimarães a contar para a final-four da Taça da Liga portuguesa, sendo que a última aparição do cabo-verdiano em jogos oficiais foi há mais de um mês, ou seja, a 19 de dezembro, na receção ao Santa Clara que terminou coma vitória portista por 1-0.

Esta fonte avança que o calendário será o principal obstáculo de Zé Luís, pois à medida que os dias vão passando aumenta a ansiedade do cabo-verdiano em relação ao seu futuro. Nisto garante que o desejo das duas partes (jogador e dirigentes da SAD), em terminarem a ligação neste mercado de transferências de janeiro, que está prestes a terminar.

Para já a única certeza é que o FCP só libertará o jogador por uma verba a rondar os 20 milhões de euros, entretanto, um montante que será difícil de ser alcançado. “No entanto, é provável que haja acordo por uma verba inferior, pois a vontade comum é a saída imediata” escreve este jornal desportivo.Vale recordar que Zé Luís é até então o melhor marcador da equipa azul e branca na liga portuguesa com sete golos apontados.