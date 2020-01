Mundial do Qatar: Cabo Verde no mesmo grupo da Nigéria, República Centro Africana e Libéria

22/01/2020 01:09 - Modificado em 22/01/2020 01:09

A seleção cabo-verdiana de futebol vai jogar com a Nigéria, República Centro Africana e Libéria na fase de apuramento da zona africana para o Mundial do Qatar em 2022, ditou o sorteio realizado hoje no Cairo, Egipto.

Cabo Verde um dos representantes lusófonos presente no sorteio e que nunca esteve numa fase final da competição, fica inserido no Grupo C. Os jogos, em formato de todos contra todos, com jogos em casa e fora, decorrem entre outubro deste ano a novembro de 2021.

De relembrar que o continente africano tem direito a apenas cinco vagas no Mundial, o que quer dizer que 35 das 40 seleções que estão nesta fase, vão ficar pelo caminho.

O Mundial de Futebol FIFA 2022 disputa-se de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022 no Qatar.

Realça-se que este ano Cabo Verde estará a lutar de apuramento em duas frentes, juntamente com o apuramento para o Campeonato das Nações Africanas 2021.

Grupo A

Argélia, Burquina Faso, Níger e Djibuti

Grupo B

Tunísia, Zâmbia, Mauritânia e Guiné Equatorial

Grupo C

Nigéria, Cabo Verde, República Centro Africana e Libéria

Grupo D

Camarões, Costa do Marfim, Moçambique e Malawi

Grupo E

Mali, Uganda, Quénia e Ruanda

Grupo F

Egipto, Gabão, Líbia e Angola

Grupo G

Gana, África do Sul, Zimbabwe e Etiópia

Grupo H

Senegal, Congo, Namíbia e Togo

Grupo I

Marrocos, Guiné Conacri, Guiné-Bissau e Sudão

Grupo J

RD Congo, Benim, Madagáscar e Tanzânia