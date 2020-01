Fernando Dias promete um Cabo Verde a lutar pela vitória com Marrocos e agradece ao povo cabo-verdiano pelo apoio

O andebolista internacional cabo-verdiano, Fernando Dias, destaca o papel importante que os adeptos nacionais têm tido, mesmo à distância, para o sucesso que a seleção está a fazer na sua primeira participação de sempre num Campeonato Africano de Andebol.

Com isso, Dias, assegura que a seleção está preparada para, frente a Marrocos, dar uma boa resposta à derrota sofrida frente à Argélia.

Numa competição com jogos disputados em menos de 48 horas, Fernando Dias, que tem sido um dos obreiros deste feito de Cabo Verde, considerada a seleção sensação da prova, frisa que o pouco tempo de recuperação e preparação, têm condicionado um melhor desempenho nos jogos.

“Já conhecemos um pouco o nosso adversário (Marrocos), para o jogo de quarta, e sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil. Mas vamos encará-lo, de resto, como temos vindo a encarar todos os jogos. Sabemos que Marrocos é daquelas seleções com nível bastante elevado, mas já provamos que não viemos aqui só para participar” sustenta ao NN o jogador que representa o Póvoa Andebol Clube de Portugal.

Nesta senda, o jogador afirma que depois da derrota com a (Argélia), não foi fácil digerir o resultado, mas assegura que todos já estão focados no jogo desta quarta-feira. “Vamos de certeza dar tudo de nós, como temos vindo a fazer ao longo desta prova” enaltece.

Sobre o apoio que tem tido o combinado nacional, o atleta deixa um agradecimento especial a todo o povo cabo-verdiano, assegurando que é para continuar. “Quero agradecer a todo o pessoal que nos tem apoiado com mensagens de força. É extremamente importante para nós, porque quando estamos dentro do campo estamos jogando para o nosso povo. Que o nosso povo continue a acreditar em nós” concluiu o jogador que já representou em Cabo Verde os quadros do Atlético Clube do Mindelo.

De realçar que se Cabo Verde conseguir vencer a seleção marroquina, irá defrontar o quarto classificado do Grupo 1, onde estão inseridos Gabão, RD Congo, Egipto e Angola. Em caso de derrota medirá forças com o terceiro classificado deste grupo.