Polícia Municipal de São Vicente estará operacional até julho

21/01/2020 00:43 - Modificado em 21/01/2020 00:43

Já numa fase avançada do concurso para o recrutamento de dez Polícias Municipais, a edilidade prevê para junho/julho a entrada em funcionamento deste corpo policial .

A criação da Polícia Municipal é um projecto que a edilidade mindelense trabalha há muito tempo para concretizar. No momento o concurso para recrutar os dez policiais, está na última fase. O vereador responsável pela Fiscalização, José Carlos da Luz, disse ao NN, que após a realização da inspeção médica, onde estão 16 elementos, passar-se-á para a fase de entrevista profissional, onde serão escolhidos os 10 Polícias Municipais de São Vicente.

Segundo a mesma fonte, em fevereiro terá início a formação para os novos agentes policiais, que terá a duração de sensivelmente três meses. Posto isto estarão capacitados para iniciar as funções.

“Será um passo importante para São Vicente, tendo em conta a necessidade que nós temos, no capítulo da fiscalização e isso irá ajudar-nos a organizar a cidade a todos os níveis, quer sejam ambientais, económico, junto com as vendedeiras, construções, combate a construções informais, entre outros” realça José Carlos da Luz.

A criação da Polícia Municipal de São Vicente assenta-se na deliberação publicada no Boletim Oficial, para o recrutamento de 10 agentes da 2ª Classe da Polícia Municipal.