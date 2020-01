Augusto Neves: “As obras de reabilitação do Adérito Sena vão permitir que a selecção jogue em São Vicente”

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, garante que a qualquer momento as obras de remodelação do Estádio Municipal Adérito Sena vão arrancar.

Em declarações ao NN, Augusto Naves afirma que a Câmara Municipal, assim como o Governo e a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), têm tudo pronto para que o arranque das obras no Estádio Municipal Adérito Sena seja uma realidade.

“Para além de todo o património que nós temos, que é o Estádio Municipal Adérito Sena, a Câmara irá entrar com 15% ou mais em dinheiro, porque nós queremos que São Vicente tenha um grande estádio. Isto, para que os nossos atletas tenham as melhores condições de prática do futebol. A Câmara municipal fará o que for necessário para que a reabilitação do Adérito Sena se concretize nos prazos estabelecidos”.

Segundo Augusto Neves por trás desta motivação está também o desejo de agraciar os mindelenses com jogos da seleção nacional, uma velha exigência que será satisfeita com as obras que se vão iniciar .

Nesta primeira fase das obras a FCF entrará com 60% o Governo 25% e a Câmara Municipal 15%, do valor da obra.