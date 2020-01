Taça de São Vicente: Falcões do Norte e CS Mindelense apuradas para os quartos de final

21/01/2020 00:05 - Modificado em 21/01/2020 00:05

As formações do Falcões do Norte e do CS Mindelense venceram esta segunda-feira, o Ponta d’Pom e o São Pedro e juntaram-se na segunda fase da Taça de São Vicente, ao lote das equipas já apuradas.

A festa da Taça de São Vicente, continuou esta segunda-feira, com os Falcões do Norte finalista vencido da última edição da Taça a eliminar a formação do Ponta d´Pom do segundo escalão ao vencer por 7-6 no desempate por penalties após empate a três golos no decorrer do tempo regulamentar.

Numa partida com muitos golos, não se notou a diferença de escalões entre as duas formações que já se bem conhecem dos duelos protagonizados recentemente na segunda divisão. A turma do Ponta d’Pom, vencedora do Torneio Abertura da 2ª Divisão, entrou a todo gás e marcou o primeiro golo do jogo por intermédio de Matrak. Mas a reação verde e branca não se fez esperar e Péky tratou de empatar a partida.

Já no segundo tempo Vany voltou a adiantar a turma do ‘Ponta’ no marcador, mas o Falcões do Norte ainda deu a volta ao texto através de Vidy e Péky. A equipa da segundona não entregou os pontos e empatou por Thiko. Já no desempate por penalties o Falcões foi mais eficiente e venceu por 7-6.

No segundo jogo da tarde e o último desta primeira eliminatória o Mindelense, detentor da Taça, despachou o São Pedro da segunda divisão, com uma vitória por 2-0. Larry e Fredson colocaram o Mindelense no lote de equipas apuradas, onde já estavam a Académica, Batuque, Farense, Calhau e Amarante.

Sendo assim já estão encontradas as sete equipas apuradas para a segunda eliminatória da Taça de São Vicente. A primeira divisão, e ao contrário do que se sucedeu na época passada, será a representada por 5 clubes e a segunda divisão terá apenas dois representantes.

De relembrar que na segunda eliminatória, através do sorteio, uma destas sete equipas apura-se diretamente para as meias-finais, ao passo que as outras seis formações vão disputar entre si as outras três vagas.

Espera-se agora pelo sorteio da Associação Regional de Futebol de São Vicente para se saber o emparelhamento dos jogos.