Tubarões Azuis conhecem esta terça-feira grupo de qualificação para o Mundial 2022

20/01/2020 23:21 - Modificado em 20/01/2020 23:22

Foto: FCF

A seleção cabo-verdiana de futebol, que neste momento não tem selecionador, ficará a saber o nome dos adversários e em que grupo ficará inserido na fase de qualificação para o Mundial-Qatar 2022. O sorteio terá lugar no Cairo, Egito, sede da Confederação Africana de Futebol (CAF) nesta terça-feira, 21 de janeiro.

Os Tubarões Azuis que nunca marcaram presença num Campeonato do Mundo, ganharam o direito de estar presente na fase final de qualificação da mais importante competição futebolística do mundo, devido a sua posição no ranking africano.

Juntamente com o conjunto cabo-verdiano, que está ainda sem treinador, desde a saída em finais de Dezembro de Rui Águas, mais 39 seleções, 13 que transitaram da fase preliminar e 26 que devido ao melhor ranking, ganharam o direito a entrarem nesta fase de grupos, como de resto é o caso de Cabo Verde, que está inserido no pote 2.

Ao todo 40 seleções irão formar 10 grupos compostos por 4 equipas cada. Transitam à 3ª e última fase apenas os primeiros classificados de cada grupo. As 10 equipas apuradas serão sujeitas a um novo sorteio para disputarem num sistema de eliminatória a duas mãos o bilhete para o Qatar que decorre de 21 de Novembro a 18 de Dezembro de 2022.

Sublinhe-se que o continente africano tem direito a apenas 5 vagas, o que deixa pouco espaço de manobra para percalços.

De realçar que Cabo Verde estará representado neste sorteio, pelos comissários Joel de Barros e Luís Semedo.