Preço do bilhete dos autocarros no Mindelo para 2020 mantém-se nos 40$00

20/01/2020 01:01 - Modificado em 20/01/2020 01:01

Os preços do bilhete dos autocarros em São Vicente, cifrados em 40 escudos, não vão sofrer alterações em 2020, isto de acordo com a nova tarifa para autocarros aplicados pela Agência Multissectorial da Economia (ARME) e que entram em vigor a partir das 00:00 de 21 de Janeiro.

A nova atualização da tarifa dos transportes coletivos urbanos de passageiros, aponta que na cidade da Praia haja uma redução de 1$00, ou seja, passa dos 42$00 para os 41$00. Conforme a ARME, na sua página da internet, a tarifa de equilíbrio determinado pela relação entre o custo por quilómetro e o índice de passageiros por quilómetro equivalente ao (IPKE).

“Assim, o ligeiro aumento do custo por quilómetros, conjugada em com o ligeiro aumento do IPKE, determinou que a tarifa dos TCUP se deva manter em 40$00, em Mindelo” escreve a fonte.

Já para cidade da Praia, a ARME explica que a diminuição dos preços tem por base o incentivo à importação de veículos de transportes coletivos de passageiros, concedido pelo Governo no âmbito do Orçamento de Estado, e ainda pela eficiência na compra de novas viaturas determinaram a redução dos TCUP, de 42$00 para os 41$00.

A ARME explica que a tarifa é revista anualmente através do calcúlo do custo médio que considera os preços dos parâmetros de depreciação e a remuneração dos veículos e informações sobre a demanda de passageiros transportados no período da última atualização tarifaria e quilometragem percorrida no período da última atualização.