Olavo Correia: “Apesar de algum atraso o Data Center de São Vicente vai estar pronto ainda este ano”

20/01/2020 00:55 - Modificado em 20/01/2020 00:55

O vice-primeiro ministro, Olavo Correia, assegurou em Mindelo, que apesar de “algum atraso” na execução das obras do futuro Data Center de São Vicente, este vai ficar pronta ainda no decorrer de 2020.

Em visita à ilha de São Vicente, o também ministro das Finanças frisou que reconhece algum atraso na materialização desta obra, mas prevê que ainda este ano estejam concluídas. “O Governo vai cumprir com São Vicente, porque é uma ilha que vai ser uma zona económica especial no domínio tecnológico. Apesar de algum atraso, o Data Center de São Vicente vai estar pronto ainda este ano” esclareceu.

Conforme Olavo Correia, na mesma senda, São Vicente vai ter outros investimentos, particularmente, o Terminal de Cruzeiros e outros projetos privados, apontando alguns em curso e outros ainda em fase de arranque. Para o vice-primeiro ministro, a ilha vai ter uma “economia pujante”.

“São Vicente é uma ilha repleta de oportunidades, por ter a economia mais diversificada de Cabo verde” frisou Olavo Correia, tendo por base as dinâmicas da ilha no que toca a economia do mar, turismo, indústrias criativas e tecnologias.