Navio “Chiquinho BL” poderá chegar ao Porto Grande no decorrer desta semana

20/01/2020 00:45 - Modificado em 20/01/2020 00:45

O navio “Chiquinho BL” que se encontra a navegar com destino a Cabo Verde, desde o dia 5 de Dezembro de 2019, quando partiu dos estaleiros na Correia do Sul, poderá chegar a São Vicente no decorrer desta semana, segundo avança a CV Interilhas.

Depois de contar com passagens por Singapura, Egipto e Malta onde a embarcação fez o processo de reabastecimento, numa rota que já leva cerca de 46 dias com destino ao arquipélago, a nova concessionária dos serviços marítimos do país, avançou na sua página da rede social Facebook, que a nova embarcação tem chegada prevista em Mindelo, no decorrer desta semana.

Chiquinho-BL tem a capacidade para transportar 430 passageiros e 50 veículos e que irá operar na linha de maior tráfego do país (São Vicente/Santo Antão), constituindo assim, segundo a CV Interilhas, mais um passo para aproximar as populações e contribuir para a coesão do território e desenvolvimento do país.