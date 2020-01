Desfiles de Carnaval à noite divide opiniões, mas a maioria quer que seja mantido o atual formato

20/01/2020 00:37 - Modificado em 20/01/2020 00:37

As pretensões da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente-LIGOC, apontam no sentido do Carnaval 2020 vir a ter os desfiles oficiais à noite, como realçado recentemente pelo seu presidente Marco Bento, antes da viagem dos carnavalescos de São Vicente ao Brasil. Um facto que poderá estar a ganhar força e por isso divide opiniões dos mindelenses abordados pelo NN.

Ainda nada está decidido oficialmente, mas esta inovação no Carnaval mindelense, parece estar a ganhar força, segundo informações recolhidas pelo NN, junto de alguns grupos oficiais, e que poderá ser implementada já nos desfiles de 25 de Fevereiro.

No entanto, neste momento, os grupos trabalham com todas as possibilidades em cima da mesa, na preparação dos seus desfiles, evitando assim surpresas de maiores, caso o desfile do Carnaval vier a realizar-se à noite.

O certo é que os mindelenses com quem o NN teve a oportunidade de falar, dizem-se ansiosos para saberem a decisão final da LIGOC. As opiniões, estas, estão divididas, mas a maioria pretende que os desfiles continuem com o mesmo modelo dos anos anteriores, ou seja, que os desfiles tenham início a tarde.

“Do meu ponto de vista os desfiles devem continuar a ter início à mesma hora de sempre. Tenho crianças e todos os anos gostam de assistir os desfiles, mas caso vier a ser alterado para a noite, ficará tudo mais complicado. Acho que com todo o respeito o povo deverá ter também a sua opinião nestes assuntos, antes que sejam tomadas tais decisões, porque o carnaval é de todos nós” assegura Joana Rocha, que, no entanto, pede a LIGOC mais flexibilidade neste sentido.

Clara Dias também é da mesma opinião, e vai mais além, afirmando que as mudanças implementadas no Carnaval de São Vicente no último ano, já mostraram que a Liga quer deixar o povo de lado nas decisões, dando mais atenção à elite. “A Liga tem tomado decisões que não abonam em nada para a melhoria do nosso carnaval. Primeiro retiraram a segunda volta dos grupos, e para piorar colocaram as famosas bancadas para a elite, isto para além de outras decisões. A serem colocados os desfiles à noite, mostra que o povo já não tem o poder sobre o Carnaval, mas sim a minoria” frisa esta mindelense.

Por sua vez, Leandro Sousa, também não vê benefícios com esta possível mudança, antevendo que a maioria sofrerá com esta inovação. “Muitos falam que terá benefícios para o povo, tendo em comparação com o desfile do grupo Samba Tropical que sai à noite. Neste dia claro que os meus filhos não vão assistir os desfiles, mas já na terça-feira, a tradição é que possam assistir os desfiles, mas a ser a noite complicará tudo novamente. Este ano são cinco grupos a desfilar, e a ser à noite o término poderá ser a altas horas, o que não será benéfico” revela.

Já em sentido contrário surge Ronaldo Nascimento, que se mostra favorável para que os desfiles sejam à noite, apontando ganhos consideráveis para o carnaval mindelense. “Se queremos vender um produto turístico de qualidade, esta medida, a meu ver, trará grandes benefícios, para o nosso carnaval, que certamente terá mais brilho. Penso que todos sairão a ganhar com esta medida”.

Entretanto aguarda-se neste momento para uma decisão oficial por parte da LIGOC, que poderá ser dada a conhecer brevemente, pois aproxima-se a passos largos o grande dia do Carnaval de São Vicente, que este ano terá em concurso cinco grupos oficiais.