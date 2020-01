CAN/Andebol: Cabo Verde faz história e apura-se para a fase seguinte

20/01/2020 00:25 - Modificado em 20/01/2020 00:25

A seleção cabo-verdiana de andebol sénior masculina, fez história neste domingo ao vencer a sua congénere da Costa do Marfim, por 26-29, apurando-se para os quartos de final do Campeonato de África das Nações de Andebol que decorre na Tunísia.

Na sua primeira participação de sempre na competição maior de seleções a nível africano, Cabo Verde conseguiu este domingo, a sua segunda vitória consecutiva no CAN, que decorre em Radés (Tunísia), classificando-se em segundo lugar do grupo C, garantindo assim a passagem aos quartos de final da competição.

Depois da derrota no jogo inaugural ante aos campeões africanos e anfitriões Tunísia, por 33-21, Cabo Verde partiu para dois triunfos consecutivos, primeiro frente aos Camarões (22-19) e depois perante a Costa do Marfim (26-29) o que lhe garante acesso para a próxima fase da prova.

Com este triunfo Cabo Verde beneficiou da vitória da Tunísia, sobre o Camarões, para assegurar a segunda posição com 4 pontos, menos dois do que o líder do grupo, Tunísia, que fechou esta fase somente com vitórias.

O certo é que o combinado nacional, que participa na prova graças a um convite feito pela entidade que gere o Andebol a nível africano, está neste momento no lote das oito melhores seleções africanas.

A Federação Cabo-verdiana de Andebol já reagiu ao feito escrevendo na sua página na rede social Facebook, acompanhado de um vídeo, “Cabo Verde a correr atrás de um sonho”.

O jogo dos “quartos” estão agendados já para esta segunda-feira, 20, onde Cabo Verde terá como adversário a seleção da Argélia.