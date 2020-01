Taça de São Vicente: Académica, Batuque, Farense, Amarante e Calhau garantem passaporte para a segunda eliminatória

Foto: Inforpress

As formações da Académica, Batuque, Farense, Amarante e Calhau, conseguiram este fim-de-semana a qualificação para a segunda eliminatória da Taça de São Vicente, ao eliminarem o Salamansa, Castilho, Ribeira Bote, Corinthians e Derby, respetivamente.

Numa ronda já com cinco partidas disputadas, envolvendo equipas do primeiro e do segundo escalão, até ao momento a eliminação do Derby por parte do Calhau, da segunda divisão, é a única surpresa dos jogos já disputados. Entretanto, Académica, Batuque e Farense do primeiro escalão já estão na próxima fase, ao passo que Amarante e Calhau da segunda divisão são, até então, os dois representantes da segunda liga de São Vicente que avançam para a próxima fase.

A festa da Taça teve inicio no sábado, 18, onde no primeiro jogo a Académica eliminou o Salamansa, também da primeira divisão, por duas bolas sem resposta. Golos de Zazu e Tchukim chegaram para a “Micá” seguir em frente na competição.

A eliminatória continuou com um embate entre equipas do primeiro escalão, onde o Batuque superiorizou-se ao Castilho vencendo por 3-0. Bruno por duas vezes e Nuno Rocha foram os autores dos tentos com que os comandos de Bubista apuraram-se para a segunda eliminatória.

No fecho dos jogos do dia, o Farense levou a melhor sobre o Ribeira Bote, da segunda divisão, com uma vitória por 2-0. Kenny e Denis deram à equipa de Fonte Filipe o passaporte para fase seguinte da competição.

Já neste domingo, a primeira eliminatória continuou com um embate entre equipas da segundona, onde o Amarante levou a melhor sobre o Corinthians, vencendo por 0-3. Para seguir em frente na prova, os amarantinos beneficiaram de golos de Tugass, Evandro e Unha.

Por fim, o Calhau, da segunda divisão, fez a festa da Taça protagonizando a primeira surpresa desta eliminatória ao derrubar o Derby, vencendo por 2-1. Para o Calhau marcaram Stiven e Dicha, enquanto Samuel apontou o tento de honra dos derbianos.

A primeira eliminatória continua nesta segunda-feira, 20, com os jogos entre o Falcões do Norte (1ª divisão) e o Ponta d´Pom (2ª divisão) e para concluir esta maratona de jogos da primeira eliminatória da Taça, sobem ao relvado do Municipal Adérito Sena, as formações do CS Mindelense, detentor do troféu, e o São Pedro da segundona.

A 2ª eliminatória disputa-se no dia 22 de Fevereiro e as meias-finais estão aprazadas para o dia 14 de Abril. A final joga-se no dia 04 de Março.