Comissários da FCF vão participar no sorteio do Mundial 2022

17/01/2020 23:09 - Modificado em 17/01/2020 23:57

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) vai estar representada no sorteio para o Mundial 2022, esta terça-feira, 21, no Cairo (Egipto) pelos comissários Joel Barros e Luís Semedo.

De acordo com informações avançadas pela FCF, os dois dirigentes estarão no Egipto para participarem no seminário que se realiza, em conjunto com a Confederação Africana de Futebol (CAF), na próxima semana, no Cairo.

Os dois comissários integram um grupo de convidados a participar no evento, tendo em vista a capacitação dos mesmos para os jogos da eliminatória do Mundial 2022, que terão início ainda este ano.

O Campeonato Mundial de Futebol FIFA 2022 será a 22ª edição deste evento desportivo, um torneio internacional de futebol masculino organizado pela Federação Internacional de Futebol, que ocorrerá no Qatar, onde vai ser disputado por 32 selecções nacionais.