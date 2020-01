Aeroporto Internacional Cesária Évora registou diminuição de passageiros internacionais e domésticos em 2019

17/01/2020 23:03 - Modificado em 17/01/2020 23:03

O Aeroporto Internacional Cesária Évora (AICE) registou entre Janeiro e Novembro de 2019 uma diminuição do tráfego doméstico em cerca de 6,6%.

O AICE, a par do Aeroporto da Praia e da Boa Vista, registaram as descidas, conjuntamente na ordem dos 7,6%, de acordo com a ASA, entre o período de Janeiro e Novembro.

No entanto, o Aeroporto da Praia registou uma diminuição de 11,3%, seguida de Boa Vista e São Vicente com descidas registadas na ordem do 8,6% e 6,6% respectivamente. Por sua vez o Aeroporto do Sal registou perdas de 3,6% no número de passageiros domésticos quando comparado com o período entre Janeiro e Novembro de 2018.Já no que toca a passageiros internacionais o AICE registou uma quebra de 15,7%, a maior entre as ilhas, seguida de Boa Vista com 11,9% e Sal 1,1%.