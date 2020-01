Soul Art lança Djam Neguin para o mundo

17/01/2020 22:58 - Modificado em 17/01/2020 22:58

A empresa especializada em agenciamento e promoção de carreiras artísticas, Soul Art CV, já lançou o seu primeiro artista Djam Neguin, que consta do seu portfólio.

Surgido com o propósito de resgatar talentos nacionais e fazer o seu lançamento para o mundo, o Soul Art CV, através do seu promotor Paulo Barbosa, acredita que Djam Neguin tem um forte potencial e que precisa apenas de uma orientação certa. A prova disso é que este jovem artista vai fazer, nos meses de Fevereiro e Março, uma tournée internacional para alguns países europeus, sob a batuta desta empresa.

Uma nota de imprensa assegura que o objectivo desta empresa de agenciamento é procurar artistas cabo-verdianos com padrões competitivos, sobretudo as maiores referências da indústria pop mundial. “Pretendemos conceber um plano estratégico para a expansão da carreira destes artistas, começando pelo mercado nacional e diáspora crioula, e expandindo para uma internacionalização mais abrangente”, avança Paulo Barbosa.

Este vinca que este artista é o primeiro contemplado, sendo o projecto-piloto da empresa. A escolha dos talentos é feita através de ‘olheiros´. “Conseguimos identificar um artista emergente que possuí, ao mesmo tempo, um cruzamento entre as raízes crioulas-africanas e a linguagem pop internacional. Djam possui todos os requisitos de excelência para se tornar uma estrela da arte e da cultura nacional à escala mundial.”

Para este promotor, Djam Neguin é um performer exímio porque dança, canta e tem presença em palco. “Djam tem um look e uma identidade artística muito própria para além de um pensamento sobre a arte e cultura muito refinado. Um artista versátil, com um enorme talento, que precisa somente de orientação para ascender à ribalta”, acrescenta Barbosa, para quem o propósito é, rapidamente, encaminhá-lo para os profissionais certos que possam trabalhar não só a sua imagem e marketing, mas sobretudo seleccionar o projecto certo que deverá abraçar para rumar aos holofotes.

Paulo Barbosa, enaltece que já foram iniciadas algumas acções, nomeadamente assistência na promoção do seu novo Single “Flam é Pamodi”, juntamente com o artista Kiddye Bonz. Também está a ser estruturado um plano de trabalho para 2020, que deverá estar montado até ao final deste trimestre. Entre as acções previstas está uma tournée para alguns países europeus em Fevereiro e Março para shows e promoção.

A Soul Art CV, durante este período, espera trabalhar com bookers, agentes, designers, coachers, show mangares, distribuidoras e produtoras, empresas e investidores nacionais e internacionais, um pouco por todo mundo, para garantir mais impacto deste jovem talento crioulo. A longo prazo, o objectivo maior, de acordo com Barbosa, é fazer de Djam Neguim uma referência mundial e com uma carreira consagrada e aclamada.