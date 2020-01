Joaquim Rodrigues diz-se “confortado” com a detenção de suspeitos da morte de Giovani

17/01/2020 17:30 - Modificado em 17/01/2020 17:30

No seguimento do comunicado da Polícia Judiciária (PJ) portuguesa dando conta da detenção de cinco indivíduos suspeitos de estarem envolvidos na morte de Giovani Rodrigues dos Santos em Bragança, o pai do jovem afirma que está mais “confortado” com o anúncio e pede agora que se faça justiça.

Em declarações para a imprensa no seguimento do anúncio da PJ portuguesa, Joaquim Rodrigues assegura que não há nada que possa trazer de volta o filho, e que por isso diz-se “confortado” com as informações recebidas da Polícia, dando conta da detenção de cinco suspeitos.

De acordo com o mesmo, a PJ já fez o seu trabalho e espera agora que o Tribunal faça também o mesmo, aplicando aos suspeitos as medidas de coação necessárias para que cumpram a pena.

Já no que toca às marchas realizadas em Cabo Verde e na diáspora, o pai do jovem, frisa que não tem palavras para descrever tal ato, afirmando que o nosso país é pequeno mas com uma grande capacidade de organização nestes acontecimentos que abalam todo um povo.

De recordar que a PJ portuguesa anunciou hoje a detenção de cinco indivíduos suspeitos pela morte do estudante Giovani Rodrigues, em Bragança. Segundo a mesma fonte, motivos fúteis estão por detrás deste crime.

A Polícia Judiciária (PJ) esclareceu hoje que os cinco detidos pelo envolvimento na morte do estudante cabo-verdiano, de 21 anos, estão indiciados por um crime de homicídio qualificado e três tentativas de homicídio.

“Apresentamos o resultado dos cinco detidos e queremos desmentir o que circula nas redes sociais que se trata de um crime racial. Trata-se de um crime violento perpetuado por indivíduos violentos, ocorrido num determinado contexto” reforça a PJ.

“Na sequência desta acção operacional, envolvendo investigadores e peritos da Polícia Judiciária, foram detidos cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, tendo sido apreendidos elementos probatórios relevantes”, enaltece a fonte.

O estudante cabo-verdiano do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) Luís Giovani dos Santos Rodrigues terá sido agredido por vários homens, a 21 de Dezembro, à saída de uma discoteca daquela cidade.

Transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, o estudante de 21 anos acabou por falecer a 31 de Dezembro.O funeral realiza-se amanhã, dia 18 de Janeiro, na ilha do Fogo e terá a presença do Bispo Dom Arlindo Furtado.