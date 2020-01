Djavan vai atuar pela primeira vez em Cabo Verde com destaque para concerto em Mindelo

17/01/2020 16:40 - Modificado em 17/01/2020 16:40

O popular cantor, compositor, produtor musical e violonista brasileiro, Djavan vai atuar pela primeira vez em Cabo Verde em Abril deste ano, em dois concertos únicos, no âmbito do Kriol Jazz Festival 2020.

A informação avançada no site oficial do artista, dá conta que depois do cancelamento do concerto em 2011, Djavan vai finalmente atuar no país, para alegria dos fãs cabo-verdianos. Na agenda oficial do artista constam duas atuações em Cabo Verde – uma na cidade da Praia, no dia 17 de abril, e outra em S. Vicente, no dia 19.

As atuações acontecem no âmbito do Kriol Jazz Festival mas ainda não foram oficialmente confirmadas pela organização do evento que ainda não divulgou o cartaz da edição deste ano. O KJF está agendado para os dias 11 (grátis), 16, 17 e 18 de abril.É de realçar que ambos os concertos no arquipélago estão enquadrados na turnê “Vesúvio” do cantor que já passou por várias cidades no Brasil e outros países da América Latina, assim como da Europa.