Santo Antão: Paulino Dias lidera candidatura independente para autárquicas em Ribeira Grande

17/01/2020 16:08 - Modificado em 17/01/2020 16:08

O economista Paulino Dias, vai concorrer na liderança do Grupo Independente MUDAR – Plataforma Alternativa Ribeira Grande Mais Desenvolvida, para as eleições autárquicas deste ano neste Concelho de Santo Antão.

Paulino Dias, 43 anos de idade, natural da Ribeira da Torre, é licenciado em Economia, pós-graduado em Gestão e mestre em Gestão Global – com uma tese sobre o Cooperativismo em Santo Antão e especialização em Finanças Corporativas.

De acordo com a Agência Cabo-verdiana de Notícias, foi assistente administrativo na UNICOOP-SA, exerceu várias funções na Shell Cabo Verde, administrador executivo do IFH, administrador executivo da Caixa Económica de Cabo Verde, entre outras funções, além de presidente do Conselho de Administração e Consultor Sénior da PD Consult, empresa de estudos e consultoria com sede na cidade da Praia.

É autor de vários estudos e projectos, empreendedor envolvido em vários projectos empresariais, tem experiência de intervenção cívica e colaboração em iniciativas da cidadania e sociedade civil e tem apresentado diversas propostas de projectos e iniciativas visando o desenvolvimento de Santo Antão em geral e de Ribeira Grande em particular.

A apresentação oficial da sua candidatura está agendada para o próximo sábado, 18.