Regional sofre interregno e dá lugar à 1ª eliminatória da Taça São Vicente

17/01/2020 15:57 - Modificado em 17/01/2020 15:57

Foto: Inforpress

O campeonato regional de futebol (São Vicente) terá uma paragem este fim-de-semana, para dar lugar à 1ª eliminatória da Taça de São Vicente. São sete jogos distribuídos entre sábado e segunda-feira, 20, envolvendo as 8 equipas da 1ª e as 6 da 2ª Divisão.

Para sábado, 19, às 12:00 o sorteio da primeira eliminatória ditou um embate entre equipas do primeiro escalão, colocando frente a frente dois dos líderes do Campeonato Regional de São Vicente, a Académica e o Salamansa. A “Micá” recorda-se na edição passada caiu logo na primeira eliminatória aos pés do CS Mindelense que viria a conquistar a prova, ao passo que a equipa da Zona Piscatória foi derrubada com estrondo na segunda eliminatória da competição frente ao Amarante.

O jogo entre o Batuque FC e Castilho será o que se segue às 14:00, entre mais duas formações do principal escalão de futebol na ilha. O Castilho a passar por uma boa fase, a qual quererá certamente dar continuidade na Taça, mas pela frente terá um dos líderes do regional e vencedor da Taça em 2018. Os castilhanos recorda-se, na época passada foram eliminados nesta fase pelo Falcões do Norte que militava na segunda divisão, ao passo que o Batuque FC caiu aos pés do Derby FC.

O último jogo de sábado está marcado para às 16:00 e sobem ao tapete verde do Adérito Sena as equipas do Farense da primeira divisão e o Ribeira Bote da segundona. Numa fase menos boa no regional o Farense quer rapidamente regressar às vitórias, sendo este embate na Taça uma grande oportunidade para os pupilos de Bassana. Pela frente vão ter os vizinhos da Zona Libertada que vêm de um registo positivo na segunda liga. Na época passada o Farense foi afastado, ainda nesta primeira fase, pelo Amarante. Já o Ribeira Bote na mesma fase, foi afastada pela formação do Calhau.

Já no domingo, 19, a eliminatória prossegue com os embates entre Corinthians e Amarante, ambas do segundo escalão (14:00) e ainda o encontro entre o Derby e Calhau às 16:00.

A eliminatória ficará completa na segunda-feira, com mais dois jogos. O primeiro às 14:00 onde o Falcões do Norte, finalista vencido da última edição, terá a tarefa de tentar ultrapassar o Ponta d’Pom da segundona. A equipa de Chã de Alecrim que conseguiu uma igualdade a um golo na jornada passada do regional frente ao Mindelense, procura dar sequência numa prova onde tem grandes aspirações.

A eliminatória fica completa às 16 horas, com o desafio entre o Mindelense, atual detentor do troféu, e o São Pedro da segunda divisão. Os Leões da Rua de Praia numa missão certamente mais facilitada, procuram defender o título conquistado na época passada, ao passo que o São Pedro procura bater o pé a um ‘gigante’ da ilha.

A 2ª eliminatória disputa-se no dia 22 de Fevereiro e as meias-finais estão aprazadas para dia 14 de Março. A final joga-se no dia 04 de Abril.Esta prova enquadra-se também nas celebrações do Dia do Município de São Vicente que se celebra na quarta-feira, 22.