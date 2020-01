FC Porto nega ceder Zé Luís e saída só seria viável de uma forma definitiva

17/01/2020 15:23 - Modificado em 17/01/2020 15:23

A saída de Zé Luís do FC Porto só é viável a título definitivo e com uma proposta que permita aos dragões garantir um encaixe interessante e que supere largamente os cerca de nove milhões de euros em que foi avaliada a compra ao Spartak Moscovo, no último verão.

A possibilidade de o Tottenham atacar decisivamente o ponta de lança, foi lançada pela SIC, perdeu força na imprensa inglesa. A verdade é que os dragões não receberam qualquer proposta dos Spurs, treinados por José Mourinho, para a compra do passe. E o empréstimo não seria uma opção.

De acordo com o jornal desportivo O Jogo, Zé Luís perdeu o lugar para Soares mas continua a ser importante para Sérgio Conceição, daí não fazer qualquer sentido para a SAD ceder um jogador deste calibre.

“A necessidade financeira pode, no entanto, obrigar a realizar um encaixe financeiro e, nesse sentido, Zé Luís é um ativo importante, por ter também o Sevilha à perna e um valor de mercado interessante. Além do mais, a equipa joga agora com apenas um ponta de lança e ainda há Soares, Fábio Silva e Aboubakar, além de Marega” escreve a mesma fonte.No fundo, segundo este jornal desportivo a ideia é manter o jogador, mas uma proposta significativamente valiosa pode alterar os planos. E o empréstimo não faz parte deles.