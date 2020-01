36ª Edição do Festival da Baía das Gatas decorre nos dias 14-15 e 16 de Agosto

16/01/2020 14:13 - Modificado em 16/01/2020 14:13

A Câmara Municipal de São Vicente informou hoje que a 36ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas vai acontecer nos dias 14, 15, 16 de Agosto, no entanto sem anunciar mais detalhes sobre o certame que em 2019 homenageou a população sanvicentina.

O Festival Internacional de Música da Baía das Gatas foi organizado pela 1.ª vez em 1984. Ao longo dos anos o evento musical tem vindo a ganhar cada vez mais espaço. Atualmente é realizado no segundo fim-de-semana de Agosto, com uma variedade de programação a nível desportivo e cultural, contando com a presença de grandes músicos nacionais e internacionais.

Espera-se agora para se saber os nomes que vão passar pelo palco durante os três dias, considerados os mais quentes do verão de São Vicente.

No entanto, na página do Facebook da Câmara Municipal, muitos mindelenses questionaram a pressa em divulgar a data do evento que decorre em Agosto. Em resposta, a CMSV assegura que se trata de uma medida para que os nossos emigrantes e o público em geral organizem os seus compromissos para a altura do festival com a antecedência necessária.