Basquetebol: Cabo Verde procura hoje dar volta a derrota frente a Argélia

16/01/2020 13:53 - Modificado em 16/01/2020 13:53

A seleção cabo-verdiana de basquetebol, que perdeu ontem com a seleção da Argélia por 79-67, entra hoje em campo para a disputa do segundo jogo preliminar com a tarefa de anular a desvantagem de 12 pontos.

O combinado nacional que leva vantagem no Ranking FIBA e africano sobre a seleção argelina, não conseguiu mostrar a sua força, perante uma equipa que aproveitou o fator casa para derrotar a seleção visitante, pela margem de 12 pontos.

Hoje a seleção cabo-verdiana entra em campo sabendo que só uma vitória pela diferença de 13 pontos dará acesso à fase de grupos de apuramento para o Afrobasket 2021.

A segunda mão agendada para hoje, com início às 17 horas de Cabo Verde, será crucial para a nossa seleção que procura vencer esta eliminatória frente a Argélia para integrar o grupo D que inclui Nigéria, Mali e Ruanda, equipas já apuradas para fase seguinte, por terem participado no Afrobasket 2017.