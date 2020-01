Andebol: Cabo Verde estreia-se no CAN frente aos campeões africanos da Tunísia

16/01/2020 13:47 - Modificado em 16/01/2020 13:47

A seleção nacional de andebol sénior masculino, estreia-se hoje no 24.º Campeonato Africano de Andebol, frente a poderosíssima seleção da Tunísia, campeã africana da modalidade e que joga em casa.

Uma estreia inédita de Cabo Verde nesta que é a maior competição africana da modalidade em termos das nações e logo frente aos campeões em título. Um teste difícil para o combinado nacional, mas que segundo a Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) hoje é um dia “histórico” e por isso esta partida será encarada com toda a “garra e vontade de vencer”.

Cabo Verde chega ao CAN de Andebol pela primeira vez na sua história, fruto de um convite feito à Federação Cabo-verdiana de Andebol pela entidade que gere o Andebol a nível africano. O jogo está agendado para às 16:30 de Cabo Verde. A seleção integra o Grupo C onde irá defrontar a Tunísia os Camarões e a Costa do Marfim, numa competição que decorrerá até 24 de Janeiro.