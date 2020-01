Senhorio morre após ser empurrado por inquilino. Ia pedir renda atrasada

16/01/2020 01:53 - Modificado em 16/01/2020 01:53

Incidente aconteceu no bairro nova-iorquino de Queens no domingo passado. Senhorio acabou por morrer no hospital após queda aparatosa.

Um homem de 71 anos de idade morreu depois de ter sido empurrado de um lanço de escadas pelo seu inquilino, no domingo passado, no bairro de Queens, em Nova Iorque.

Edgar Moncayo, de 71 anos de idade, bateu à porta de Alex Garces, de 22 anos, para tentar recolher uma renda que estava em atraso, por volta das 15h (hora local). Depois de uma aparente discussão, Garces empurra o senhorio com violência pelas escadas da frente do edifício.

Edgar Moncayo foi transportado para o hospital, mas acabou por morrer na segunda-feira ao final da manhã, em resultado de um traumatismo grave na cabeça, de acordo com declarações do neto, Nicolas Jativa, à imprensa norte-americana.

O inquilino disse, inicialmente, às autoridades que a vítima tinha caído e que tinha sido um acidente, mas as imagens de videovigilância provaram o contrário. De acordo com o relatado à imprensa, Edgar Moncayo é visto ao telefone a tentar segurar a porta para impedir Garces de sair, mas este abriu a porta e empurrou o homem com muita violência, batendo com a cabeça no passeio com força.

“É tudo por causa da renda, a renda de um mês que ele não queria pagar”, disse Nicolas Jativa.

Por Notícias ao Minuto