Madonna canta ‘Sodade’ em concerto no Coliseu de Lisboa – c/vídeo

16/01/2020 00:49 - Modificado em 16/01/2020 00:49

A produtora Everything Is New disponibilizou um vídeo de quatro minutos e dez segundos do concerto de Madonna, na terça-feira em Lisboa. Madonna surge a cantar Sodade, eternizado por Cesária Évora, com Dino D’Santiago.

São quatro minutos e dez segundos em que se pode ver Madonna e toda a equipa de palco no concerto de terça-feira no Coliseu dos Recereios de Lisboa. O vídeo foi disponibilizado pela produtora Everything Is New e mostra a cantora interpretando o tema Sodade com Dino D’Santiago, um dos convidados dos espectáculos que a Rainha da Pop está a realizar em Lisboa.