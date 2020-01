Hotéis do centro do Mindelo com reservas esgotadas para o período do Carnaval 2020

16/01/2020 00:20 - Modificado em 16/01/2020 00:21

Os hotéis do centro da cidade do Mindelo, encontram-se com reservas esgotadas para período do Carnaval 2020, havendo casos de estabelecimentos cujas reservas esgotaram ainda em 2018.

Quando falta menos de mês e meio para a festa do Rei Momo 2020, o NN, numa ronda pelos principais hotéis do centro da cidade, apurou que já estão com as reservas quase esgotadas. Segundo informações recolhidas recentemente no Aparthotel Avenida, que disponibiliza 20 quartos, não há espaço disponível para a época carnavalesca desde do ano passado.

O mesmo acontece com o Hotel Don Paco, igualmente no centro do Mindelo, com 44 quartos, a situação repete-se, para os dias 24 e 25 de Fevereiro de 2020, as reservas já foram preenchidas a 100%, isto conforme informações recolhidas.

O MindelHotel que a cerca de seis meses tinha disponível apenas 10 por cento dos seus 70 quartos, para os dias 24 e 25 do Carnaval, já está com lotação esgotada.

Por sua vez, a mais antiga unidade hoteleira da ilha, o Porto Grande, não disponibilizou os dados, mas brevemente será possível fazê-lo.

De realçar que a época de Carnaval traz muitos turistas a São Vicente, sendo que a maioria dos hóspedes são proveniente de países europeus, entre eles Reino Unido, França, Polónia, Portugal e Holanda, e um número reduzido de nacionais.

No desfile principal da terça-feira de Carnaval, dia 25, participam os grupos, Monte Sossego, Estrelas-do-mar, Cruzeiros do Norte, Flores do Mindelo e Vindos do Oriente.

A anteceder o desfile principal, na véspera, as ruas do Mindelo recebem a animação da Escola de Samba Tropical, habitualmente um dos momentos marcantes da festa carnavalesca mindelense. Destaque também para as “saídas” dos Mandingas, que são sempre um prato forte do carnaval mindelense.

Completa o leque de atividades os habituais desfiles dos jardins, escolas do ensino básico, secundárias e universidades, sem contar com os grupos espontâneos de animação de diversos bairros do Mindelo.

Regista-se ainda a participação de vários grupos de animação, os quais podem concorrer de forma espontânea ao Prémio Kakoi, instituído em 2016 pelo Ministério da Cultura e que está sob responsabilidade do Centro Nacional de Artesanato e Desing (CNAD), e que objetiva incentivar o Carnaval espontâneo, uma característica do Mindelo.