Término das obras do centro de Hemodiálise do Mindelo está previsto ainda para o primeiro semestre deste ano

16/01/2020 00:05 - Modificado em 16/01/2020 00:13

As obras do Centro de Hemodiálise do Mindelo deverão ficar concluídas ainda no primeiro semestre de 2020, como assegurou em Mindelo o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

Conforme Arlindo do Rosário, o ministério prevê para Maio, o mais tardar, o término das obras do Centro de Hemodiálise do Mindelo, assegurando que neste momento, já se está a fazer o preparo da equipa que virá trabalhar na aérea da enfermagem multidisciplinar no novo centro.

“Creio que ainda no primeiro semestre deste ano, conseguiremos ter de facto dois centros de hemodiálise. O da Cidade da Praia e o de São Vicente, que irá servir toda a região norte do país” frisou.

O Centro de Hemodiálise do Hospital Baptista de Sousa está orçado em cerca de 200 mil contos. Para além de apoio financeiro, suportando cerca de 25% do investimento, Portugal vai formar técnicos nacionais, para que exista pessoal habilitado a operar com os equipamentos.

Ainda de acordo com o ministro, ainda neste primeiro semestre vai ser montado o Centro de Diagnóstico Imagiológico da Delegacia de Saúde de São Vicente que irá responder a demanda dos centros de Saúde.

“A importância é que nós iremos libertar o Hospital para cuidados necessariamente hospitalares” vincou o ministro, garantindo que trará confiança aos utentes e o que deixará o hospital disponível apenas para situações “complexas e urgentes” e que precisam de internamento.