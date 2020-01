Governo usa recursos do Fundo do Ambiente para combater seca

O ministro da Agricultura disse hoje que o país ainda não mobilizou os 10 milhões de euros para o plano de mitigação dos efeitos da seca, mas vai usando outros recursos, inclusive do Fundo do Ambiente.

“O país vai fazendo todos os esforços com os recursos de que dispõe, também para alguma atividade de mobilização de água, vamos trabalhar com os operadores, as entidades gestoras de distribuição de água, no sentido de reforçamos os investimentos e vamos alocar recursos do Fundo do Ambiente”, disse Gilberto Silva.

O ministro falava na cidade da Praia, à margem de um ‘workshop’ internacional sobre a investigação, inovação e transferência de tecnologia para o desenvolvimento sustentável do setor agrário na África Ocidental e Central.

Cabo Verde tem em curso um plano de mitigação de mais um ano de seca no arquipélago, que está avaliado em 1.102 milhões de escudos (10 milhões de euros) e prevê a implementação de medidas essencialmente no primeiro semestre de 2020.

A aquisição de autotanques, instalação de uma nova unidade de dessalinização ou a massificação da irrigação gota a gota integram o pacote de medidas definidas pelo Governo cabo-verdiano.

O ministro disse que o país ainda não mobilizou a totalidade desse valor, mas, enquanto isso, vai usando os recursos próprios e está a “fazer tudo” para que nenhuma atividade se atrase por causa do financiamento.

Cabo Verde vive três anos consecutivos de seca e mau ano agrícola tendo já elaborado outros tantos planos para mitigar os efeitos, apostando sobretudo na mobilização e gestão de água, reforço da produção e da resiliência das famílias.

