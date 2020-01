Biosfera 1 e APAS entregam abaixo-assinado ao MEM para uma maior fiscalização das atividades da pesca de mergulho

A Biosfera 1, juntamente com a Associação de Pescadores Artesanais da Comunidade de Salamansa, procederam à entrega de um abaixo-assinado com 70 assinaturas ao Ministério da Economia Marítima (MEM), requerendo às autoridades competentes uma maior fiscalização das actividades de pesca de mergulho, livre ou com recurso a garrafas/compressor, em áreas de uso das embarcações de pesca artesanal.

O documento aponta a situação que considera “de concorrência desleal” por parte dos pescadores artesanais que praticam a pesca de mergulho em áreas utilizadas por embarcações artesanais, considerando que este tipo de pesca coloca em risco a sustentabilidade sua atividade profissional e dos recursos da pesca.

Já da parte do Ministério, durante o encontro ficou vincado que esta situação já estava a ser alvo de análise por parte das DGRM e UIGQ, e assegurou que serão tomadas medidas, ou seja, o reforço da presença dos agentes de fiscalização e a regulamentação da pesca de mergulho, para dar resposta às reivindicações dos pescadores artesanais e preservar o ambiente marinho.