Jovem suspeito de agressão sexual de menor em Fonte Inês/Espia fica em liberdade

15/01/2020 14:13 - Modificado em 15/01/2020 14:13

A Polícia Judiciária, deteve, na sexta-feira, 10, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 16 anos, residente em Fonte Inês/Espia, suspeito da prática de um crime de agressão sexual de menor com penetração.

A vítima, uma criança de cinco anos, é enteada do pai do suspeito, com quem reside na mesma casa, tendo o crime, alegadamente, sido cometido no passado dia 08 de janeiro.

O detido foi presente, no sábado, 11, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado TIR.