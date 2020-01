Zé Luís apontado ao Tottenham de José Mourinho

15/01/2020 14:05 - Modificado em 15/01/2020 14:05

Foto: Futebol Clube do Porto

O avançado internacional cabo-verdiano do FC Porto, Zé Luís, pertencente aos quadros do clube portista, está muito perto de ser reforço do Tottenham, equipa da Premier League orientada por José Mourinho.

As informações são avançadas pela SIC Notícias e pelo Correio da Manhã, dão conta que Zé Luís deverá seguir para Inglaterra nos mesmos moldes do negócio do jovem Gedson Fernandes, empréstimo pelo Benfica com opção de compra. O empresário Jorge Mendes estará envolvido no negócio.

As mesmas fontes avançam que José Mourinho deverá assim reforçar a equipa londrina com dois jogadores que atuavam no campeonato português.

Recorda-se que Zé Luís leva esta época 7 golos na liga portuguesa, sendo até ao momento o melhor marcador da equipa no campeonato, isto apesar de ter perdido a titularidade nos últimos jogos para o maliano Marega e o brasileiro Soares, que têm sido as escolhas principais de Sérgio Conceição para a frente de ataque do atual segundo classificado da Liga portuguesa.